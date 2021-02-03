Захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передать США мог Эрдоган

Вчера, 14:35

Ольга Громова

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Захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передать США мог Эрдоган

Топ-темой минувшей недели было похищение американцами российского ЗРПК «Панцирь-С» прямо с поля боя в Ливии и отправка его военным транспортником на базу «Рамштайн» в Германии. История, случившаяся прошлым летом, в данный момент обрастает новыми подробностями.

Издание Avia.pro сообщило, что зенитно-ракетный комплекс США был передан Турцией. Оружие стало в руках президента Реджепа Тайипа Эрдогана предметом торга. Он якобы согласился передать «Панцирь-С» в обмен на то, что Вашингтон не будет вводить санкционные ограничения в отношении Анкары.


«По причине того, что захваченный ЗРПК «Панцирь-С» был сразу же передан турецким военным, силы Правительства национального единства не могли самостоятельно передать этот комплекс американским военным. А без разрешения Эрдогана самолет с американскими военными вряд ли бы вообще вошел в воздушное пространство Ливии», - пишет информационный ресурс, подчеркивая, что это явное доказательство того, что именно Турция помогла своему союзнику по НАТО заполучить российское оружие прямо с поля боя.

Издание добавляет, что санкции по странному стечению обстоятельств так и не были введены, хотя это не соответствует действительности.

14 декабря минувшего года Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников.

Тогдашний госсекретарь Майк Помпео объяснил, что решение связано с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400 «Триумф».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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