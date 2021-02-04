В начале 2021 года бывшие солдаты сербской армии подали в суд на НАТО из-за того, что у них были обнаружены серьезные онкологические заболевания. Подобная ситуация происходит и в других странах Балканского полуострова.

Так, с Североатлантическим альянсом судится более 10 итальянских солдат. После того как они вернулись из Косово, у них были диагностированы онкологические заболевания. На подобные проявления жалуются и американские солдаты, которые участвовали в военном конфликте на Балканском полуострове. Отметим, что власти США тщательно скрывают эту информацию, выплачивая пострадавшим бойцам денежные компенсации в крупных размерах.

Существует предположение, что войска НАТО во время военных действий в Югославии использовали около 15 тонн урановых снарядов. Это же оружие применялись в конфликте с Ираком и Кувейтом.

Отметим, что 20 лет назад глава службы безопасности военных сил России Борис Алексеев публично сообщал о том, что в ходе войны на территории Югославии США применяли урановые боеприпасы, которые могут быть опасны для жизни людей, однако никто это заявление не воспринял всерьез.

Российские эксперты считают, что подобным образом США избавлялись от списанных ядерных элементов, сбрасывая их на Ближнем востоке и Балканах. Отметим, что, если бы Югославия не находилась рядом со странами Европы, на выходки НАТО никто бы не обратил внимания.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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