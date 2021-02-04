В Ливане впервые применен российский ЗРПК «Панцирь-С» против израильских беспилотников

В Ливане впервые был применен российский ЗРПК «Панцирь-С» против израильских беспилотников.

Ранее уже звучала информация о том, что на вооружении Ливана появился ЗРПК «Панцирь-С», которые, как известно, выпускает Россия.

Ранее ливанские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к руководству организации «Хезболла», сообщали, что в распоряжении «Хезболлы» есть российские ЗРПК «Панцирь-С». Теперь же появилось подтверждение этому, передает Аvia.pro .

Из Ливана поступило сообщение о том, что там был сбит израильский тактический разведывательно-ударный беспилотник. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент пуска зенитной управляемой ракеты ЗРПК «Панцирь-С». Она была запущена по израильскому беспилотнику, который нарушил воздушное пространство Ливана.





В «Хезболле» утверждают, что беспилотник был сбит. Но в Израиле заявили, что ракета не попала в дрон. Стоит отметить, что на видео не видно в небе БПЛА, поэтому можно предположить, что действительно он был уничтожен.

Эксперты же задаются другим вопросом: как «Хезболла» могла получить российский ЗРПК? Появились предположения, что комплексы могла передать непосредственно Россия. Но также они могли были быть получены от Сирии и Ирана. В любом случае, теперь израильской авиации опасно заходить в воздушное пространство Ливана.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529