Российский ЗРК «Панцирь-С1» используется для обороны военной базы США в Ираке

В Ираке для обеспечения обороны американской военной базы задействовали российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1».

Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на осведомленные источники.

«Панцирь-С1» задействован в охране объекта Эт-Таджи, который находится под контролем американских военных. Он расположен севернее столицы Ирака – Багдада.

ЗРПК, привлеченный для охраны американской базы в США, состоит на вооружении иракской армии.

Комментируя эту информацию, военный обозреватель Олег Лукьянов отметил, что если она окажется правдивой, то станет лучшей рекламой для российского вооружения. Ведь в случае малой эффективности, вряд ли американцы стали использовать его для своей защиты.

Он напомнил, что в Турции недавно заявляли об уничтожении «Панцирь-С1» дроном Bayraktar TB2. При этом упоминать о количестве этих дронов, сбитых российскими системами ПВО, турки не спешат.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529