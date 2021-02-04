ВМС США пускают свой флот на металлолом

Военно-морские силы США (ВМС) перестали принимать новейшие быстроходные корабли класса Freedom из-за многочисленных конструктивных дефектов и недостатков. Проект начал позорно проваливаться с самого старта, но тогда еще были надежды на то, что все еще можно исправить. Увы и ах - большинство дефектов корректировке не подлежат. Как результат, совсем новые корабли, которые походили всего несколько лет, пускают на металлолом.

Нынче в ВМС США девять прибрежных, или как их еще называют, литориальных кораблей (Littorial Combat Ship, LCS). Еще пять на стадии строительства. Но в ходе эксплуатации пятерых судов проявился один огромный конструктивный недостаток. Речь, как пишет РИА Новости , о неполадках с трансмиссией, передающей мощность от силовой установки на водометные движители. При включении определенных режимов работы она выходила из строя.

На заре эксплуатации эти поломки расценивались как единичные - но нет, недавно они были признаны системными.

С полным букетом проблем сталкивался практически каждый корабль. Больше всего их было у USS Little Rock и USS Detroit. А на USS Coronado даже дважды загорались силовые установки.

Американские эксперты постоянно критиковали корабли LCS и из-за отсутствия возможности их оперативного использования нарекли «плавучей кучей мусора».

Итогом же реализации этого позорного для ВМС США проекта стало решение о списании четырех судов. Ремонт и модернизацию кораблей забраковали из-за слишком больших затрат.

Действующие вымпелы доработают в местах базирования. Чтобы облегчить их эксплуатацию, командование рекомендовало использовать LCS с ограничениями в щадящем режиме.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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