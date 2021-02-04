Даже современное вооружение США не помогло Польше выиграть войну на российской границе

Поляки смоделировали конфликт с Россией и Белоруссией в рамках завершившихся учений «Зима-2020». Причем «войну» Польша безоговорочно проиграла.

Во время условного конфликта было учтено вооружение, еще не привезенное из США. Но даже оно не помогло Польше одержать верх. За учениями наблюдали президент страны Анджей Дуда, а также Мариуш Блащак, глава Министерства обороны. Однако и это не заставило некоторых командиров неукоснительно исполнять приказы.

В канцелярии польского Минобороны отказались комментировать результаты учений, но их оценил польский политолог Томаш Янковский, заявив: «Сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

Эксперты в России, в свою очередь, не удивлены произошедшему на учениях Войска польского. По мнению авторов военного Telegram-канала Astra Militarum, исторический опыт Польши, казалось бы, должен помогать понимать, какова расстановка сил в Восточной Европе. Но его всегда перекрывают прихоти действующей власти. Польша может воевать, только оказываясь с кем-то в союзе, а сейчас Варшава считает своим союзником Вашингтон.

Разумеется, армия США – сильный союзник. Однако полякам не стоит забывать, что в случае военного конфликта союзнику все равно потребуется какое-то время на переброску основных сил. И им предстоит держаться самостоятельно. Вот и получается, что ВС Польши, по сути идут в расход, что и показали наглядно состоявшиеся учения.

Вместо того, чтобы демонстрировать пыл, выбирая в условные противники силы Союзного государства, лучше бы польские стратеги тренировались на чем-нибудь актуальном, например, на «ЧВК Вагнера».

«Можно же создать не менее условную ситуацию, но только она будет предполагать не оборону от с чего-то вдруг наступающих российских дивизий, а какое-нибудь «вежливое» проникновение в Краков, в Гданьск или в Варшаву. Придумать-то можно любой конфликт, хотя реально лучше жить в мире», - отмечает автор канала.

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» поддержал мнение коллеги из Astra Militarum. Он уверен, что Россия в качестве противника Польши выгодна Варшаве исключительно в политическом плане, однако, если дело касается реальных угроз безопасности Европы, то этот сценарий бесполезен. Ни один адекватный военный не думает всерьез о возможности крупного конфликта в Прибалтике.

При этом автор канала уверен, что действительная угроза в Европе – это высокая вероятность терактов, а не вооруженные конфликты между государствами. Поэтому лучше прекратить «игрища» времен холодной войны и заняться тренировкой на случай проникновения в страну банд радикальных исламистов. И ту же «ЧВК Вагнера» можно рассматривать как союзника. Россия и Белоруссия уже несколько лет совместно изучают террористические угрозы, вот и на учениях «Запад-2017» объединенные вооруженные силы тренировались в организации контртеррористической операции.



Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529