Швеция занялась укреплением своих Вооруженных сил в связи с угрозой военного конфликта с РФ. Об этом сообщает «Репортер».

К таким выводам российские журналисты пришли, ссылаясь на польские СМИ. Оказывается, власти Швеции расценили некоторые действия России как открытую провокацию. Речь идет о давних событиях 2013 года, когда вооруженные силы Российской Федерации во время учений имитировали нападение на шведские территории.

Таким образом, авторы издания заключили, что власти европейской страны крайне обеспокоились поведением Кремля, в связи с чем оперативно приняли решение об увеличении численности своей армии с 60 тысяч бойцов до 90 тысяч.

Кроме этого, военно-морской флот Швеции в 2025 году должен принять на вооружение две субмарины А26, а также планируется модернизировать 5 корветов класса Visby.

Стокгольм воссоздал проект так называемой «тотальной обороны», согласно которому в военных действиях могут быть задействованы все граждане страны от 16 до 70 лет.

Ранее российский военный эксперт заявил о том, что в случае русско-американской войны Польша полностью прекратит свое существование.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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