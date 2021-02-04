Швеция укрепляет собственную армию, готовясь к возможной войне с Россией

Швеция занялась укреплением своих Вооруженных сил в связи с угрозой военного конфликта с РФ. Об этом сообщает «Репортер».
К таким выводам российские журналисты пришли, ссылаясь на польские СМИ. Оказывается, власти Швеции расценили некоторые действия России как открытую провокацию. Речь идет о давних событиях 2013 года, когда вооруженные силы Российской Федерации во время учений имитировали нападение на шведские территории.
Таким образом, авторы издания заключили, что власти европейской страны крайне обеспокоились поведением Кремля, в связи с чем оперативно приняли решение об увеличении численности своей армии с 60 тысяч бойцов до 90 тысяч.
Кроме этого, военно-морской флот Швеции в 2025 году должен принять на вооружение две субмарины А26, а также планируется модернизировать 5 корветов класса Visby.
Стокгольм воссоздал проект так называемой «тотальной обороны», согласно которому в военных действиях могут быть задействованы все граждане страны от 16 до 70 лет.
Ранее российский военный эксперт заявил о том, что в случае русско-американской войны Польша полностью прекратит свое существование.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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