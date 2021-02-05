В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя российских войск

В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя войск России.
Как сообщило сирийское государственное новостное агентство «САНА», турецкие военные вместе с подконтрольными туркам боевиками обстреляли из артиллерийских орудий окраину города Айн-Исса в провинции Ракка. Отмечается, что атака произошла в непосредственной близости от конвоя российских войск - всего в нескольких сотнях метров.
«Местные источники известили, что сегодня на рассвете турецкие оккупанты и члены бандформирований, действующие под их командованием, обстреляли из тяжелой артиллерии район Айн-Иса, причинив ущерб имуществу и сельскохозяйственным угодьям местных фермеров», - отмечено в сообщении.
В Twitter появилось видео, где видно передвигающийся конвой россиян и столбы дыма.
#Turkish_Occupation Forces and the affiliated mercenary groups are #shelling right now the village of #Mi'alagh, that of #Saida, the #M4 road and outskirts of the #Ain_Issa town.https://t.co/NSTVcDCtLf pic.twitter.com/QAFprVkF9S— ANHA English (@enhawarnews) February 4, 2021
Артобстрел со стороны протурецких боевиков затронул также Милек и Сейда, а также шоссе M4.
Как стало известно, примерно за час до этой атаки турки начали бомбить плотину Шахба.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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