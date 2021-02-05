В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя российских войск

Сегодня, 00:15

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В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя российских войск

В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя войск России.

Как сообщило сирийское государственное новостное агентство «САНА», турецкие военные вместе с подконтрольными туркам боевиками обстреляли из артиллерийских орудий окраину города Айн-Исса в провинции Ракка. Отмечается, что атака произошла в непосредственной близости от конвоя российских войск - всего в нескольких сотнях метров.


«Местные источники известили, что сегодня на рассвете турецкие оккупанты и члены бандформирований, действующие под их командованием, обстреляли из тяжелой артиллерии район Айн-Иса, причинив ущерб имуществу и сельскохозяйственным угодьям местных фермеров», - отмечено в сообщении.

В Twitter появилось видео, где видно передвигающийся конвой россиян и столбы дыма.


Артобстрел со стороны протурецких боевиков затронул также Милек и Сейда, а также шоссе M4.

Как стало известно, примерно за час до этой атаки турки начали бомбить плотину Шахба.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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