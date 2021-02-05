Политолог Баранец считает попытки Запада завладеть Арктикой возможной причиной новой мировой войны

Сегодня, 00:30

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Политолог Баранец считает попытки Запада завладеть Арктикой возможной причиной новой мировой войны

Российский политолог Виктор Баранец считает, что попытки США установить контроль над частью Арктики, которая принадлежит России, могут повлиять на начало мировой войны. Об этом сообщает «ФАН».

Подобные предположения эксперт высказал в связи с решением Минобороны России сформировать дивизию на Чукотке, которая будет охранять береговую линию. Таким образом, вдоль северного морского пути до острова Врангеля будет совершаться патрулирование.

По мнению Баранца, эти действия свидетельствуют о начале противостояния за Северный морской путь. Россия потребует страны запрашивать разрешение на использования его, так как маршрут пролегает через российские территориальные воды. А также желающие пройти через Северный морской путь обязаны будут нанять лоцманов и выплатить ущерб, который причиняется экологии страны.


При этом эксперт обратил внимание, что американские власти отказываются от соблюдения международных норм. Да и разрешение у Москвы спрашивать не собираются. США развернули милитаризацию региона, высадив на Аляске целый полк военных самолетов, которые прикрывают корабли. Баранец предупредил Генштаб России о том, что в дальнейшем им предстоит противостоять как Америке, так и Канаде, Швеции и другим странам.

Напоследок политолог добавил, что борьба за Северный морской путь в итоге может привести к мировой войне, так как его территории имеют важное стратегическое значение. Однако Россия полностью готова отражать любые угрозы. На Арктике уже установлена модернизированная техника и восстановлены аэродромы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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