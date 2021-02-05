Американские военные бежали от российского патруля в Сирии

Российский военный патруль в Сирии обратил в бегство американских военнослужащих. О случившемся на северо-востоке САР рассказало издание АвиаПро.

Несколько часов назад в сирийский город Маликия прибыл российский военный патруль. Территорию на северо-востоке Сирии американцы привыкли считать и называть своей. До недавнего времени на въездах в Маликию стояли американские бронетранспортеры и военнослужащие США. Но как только стало известно о приближении российского патруля, которому прикрытие с воздуха обеспечивали несколько военных вертолетов ВКС РФ, американцы предпочли ретироваться.

На представленных фото видно, что их блокпосты, которые в Маликии стояли еще сутки назад, как будто испарились. По всей видимости, в Вашингтоне осознали, что лучше не доводить дело до серьезной эскалации с Россией в Сирии. Тем более что в прошлом году американцы уже пострадали во время тарана российским бронетранспортером.

Отмечается, что речь идет о совместном российско-турецком патрулировании.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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