Все корабли ВМС США в Черном море Россия может уничтожить в считанные минуты.

Об этом рассказали эксперты, комментируя рост активности США и союзников этой страны по НАТО вдоль российской границы.

В январе в акваторию Черного моря вошли два эсминца США, которые провели учения с украинскими военными. В нейтральных водах их сопровождали румынские истребители. НАТО, отмечают эксперты, пытается нарастить свое присутствие в данном регионе в последние годы. С 2014 года в Черное море военные корабли США заходят до 25 раз за год.

Такая ситуация, конечно же, не способствует стабильности в регионе. Россия расценивает присутствие военных кораблей внерегиональных государств в Черном море как угрозу своей безопасности. Буквально все корабли НАТО, которые заходят в черноморскую акваторию, находятся под пристальным вниманием российских военных.

Вооруженные Силы Российской Федерации постоянно отслеживают обстановку и военную деятельность блока НАТО по всему периметру российских границ. Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», ЗРК, морская авиация готовы в любой момент ударить по противнику. Учитывая то, насколько серьезно Россия обеспечила охрану своей границы, силы НАТО в Черном море будут уничтожены в считанные минуты, уверены эксперты.

Это прекрасно знают в США, поэтому американцы придерживаются норм международного права в водах Черного моря.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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