Немецкий эксперт обвинил власти Германии в «поклонении» США

Решение президента США Джо Байдена остановить вывод американских войск из Германии прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, большинство немцев отнеслись к этому с явным одобрением, и на это есть свои причины. В первую очередь, экономические. Как правило, базы США расположены в небольших немецких городках. Для местных жителей - это тысячи рабочих мест, люди там зарабатывали, обслуживая американских военных. Поэтому после принятого Трампом решения о выводе войск многие всполошились, а власти земель начали писать в США «челобитные» с просьбами не уходить из Германии.

Решение Байдена получило одобрение и у немецких политических элит. По мнению Рара, они готовы к новому поклонению и ждут, что США и дальше будут защищать Германию, а она не будет тратить огромные суммы на вооружение.

«Фактически власти Германии сейчас нацелены на новое поклонение перед Америкой. Они с большой надеждой смотрят на Байдена с верой в то, что он вернет status quo немецко-американских отношений, существовавших до Трампа. Они бы хотели, чтобы Америка снова защищала Германию, а та, в свою очередь, не тратила бы из своей казны большие деньги на вооружение. Это старая схема, которая действует уже 75 лет», – заявил Рар в интервью газете «Взгляд» .

Немецкий политолог убежден, что сохранение баз США в Германии грозит всей Европе. Ведь практика размещения войск на ее территории будет продолжена. Вашингтон будет расширять свое присутствие в сторону Восточной Европы.

«Военных США очень ждут поляки и прибалты, которые тоже хотят зарабатывать на них деньги и чувствовать себя важными прифронтовыми государствами на случай борьбы с Россией», - отметил Рар.

Он добавил, что если Штаты и дальше будут расширять свою инфраструктуру и дойдут до российских границ, это рискует перейти в новую гонку вооружений.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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