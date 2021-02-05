США выиграли торговую войну с Китаем благодаря Тайваню

Победа для США в торговой войне с Китаем стала возможной благодаря «мятежному союзнику» Тайваню — об этом сообщили эксперты телеканала «CNBC». По утверждению журналистов, только с помощью непризнанного международным сообществом островного государства Тайвань, США и другие страны взяли верх в условиях торговой войны с Пекином, информирует «Lenta.ru».

Начало 2021 года охарактеризовалось кризисной ситуацией для автомобильной промышленности США, поскольку обнародовался недостаток необходимых в производстве чипов и микросхем. Вследствие этого несколько крупных автомобильных заводов вынужденно остановили работу отборочных линий, однако наложение экс-администрацией Дональда Трампа ограничений на потребление китайских микросхем лишь усугубило кризис.

В этих условиях в неожиданном выигрыше оказался Тайвань — в частности, расположенная на острове компания «Taiwan Semiconductor Manufacturing Co», которая является одной из крупнейших в глобальном рынке. Компания стала осуществлять поставки необходимой для США продукции в обход санкций Трампа, и уже планирует открыть новый завод, стоимостью 12 миллиардов долларов. Благодаря такой предприимчивости тайваньская компания смогла обеспечить нужными микросхемами и деталями для компьютеров, смартфонов и бытовой техники большинство американских предприятий – не исключено, что после такого успеха Тайвань в дальнейшем будет ориентироваться и на международный экспорт своих товаров.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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