Mainichi Shimbun: Япония разрабатывают ракету, способную нанести удар по России

Сегодня, 10:00

Анна Лисова

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Mainichi Shimbun: Япония разрабатывают ракету, способную нанести удар по России

В Японии создается ракета, которая сможет достигать России с территории этой страны. Об этом сообщил информационный ресурс «Mainichi Shimbun». 

Эта ракета, предположительно, будет поражать цели на расстоянии до 900 километров. Но, возможно, разработчики смогут увеличить дальность ее полета до 1,5 тыс. километров. 

Вероятно это будет гиперзвуковая ракета, которая, отмечают в японском издании, создается специально для того, чтобы наносить удары по территории России. 

Размещать эти ракеты планируют на базах США в Азии, откуда они, при необходимости, могут быть запущены по таким странам как Россия, Китай или Северная Корея. 

Сейчас на вооружении Японии есть только ракеты с дальностью полета до 200 километров. Ракеты большей дальности Россия может расценить как прямую угрозу своей безопасности. И это может подтолкнуть Москву к тому, чтобы разместить на Дальнем Востоке тактические ракетные комплексы, способные наносить удары по Японии. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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