Global Research: США посылают корабли к российским границам из-за страха перед упадком своей военно-морской гегемонии

Страх утраты военно-морской гегемонии толкает США на то, что Пентагон все чаще посылает свои военные корабли к границам РФ.

Такую оценку дали обозреватели канадского издания Global Research.

Вашингтон в последнее время демонстрирует силу у российской границы. В частности, в Черное море в январе зашли эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». С ними также отправился в этот регион корабль снабжения.



Эсминцы «Дональд Кук» и «Портер» вооружены крылатыми ракетами дальностью полета до 3 тыс. километров, что угрожает безопасности европейской части России.

Американцы решили попытаться подавить всех потенциальных противников запугивая своей мощью, но не вступая в прямое военное противостояние. По мнению аналитиков, США стремятся сохранить свои позиции на мировой политической арене, чтобы не допустить увеличения влияния России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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