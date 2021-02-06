Global Research: США посылают корабли к российским границам из-за страха перед упадком своей военно-морской гегемонии

Страх утраты военно-морской гегемонии толкает США на то, что Пентагон все чаще посылает свои военные корабли к границам РФ.
Такую оценку дали обозреватели канадского издания Global Research.
Вашингтон в последнее время демонстрирует силу у российской границы. В частности, в Черное море в январе зашли эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». С ними также отправился в этот регион корабль снабжения.
Эсминцы «Дональд Кук» и «Портер» вооружены крылатыми ракетами дальностью полета до 3 тыс. километров, что угрожает безопасности европейской части России.
Американцы решили попытаться подавить всех потенциальных противников запугивая своей мощью, но не вступая в прямое военное противостояние. По мнению аналитиков, США стремятся сохранить свои позиции на мировой политической арене, чтобы не допустить увеличения влияния России.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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