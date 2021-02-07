NI: Россия способна оставить НАТО без связи в Европе в случае войны

Сегодня, 12:45

Александр Зуев

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NI: Россия способна оставить НАТО без связи в Европе в случае войны

Американское издание The National Interest опубликовало статью эксперт Дэвида Экса, в которой он рассмотрел сценарий предполагаемого вооруженного конфликта между Россией и НАТО. В частности, эксперт отметил, что в случае войны Россия оставит Европу без связи благодаря своей совершенной системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта система способна нейтрализовать военные коммуникации стран НАТО.

То есть, российская техника сможет перекрыть связь и датчики Североатлантического альянса. Как пишет Экс, в наземной операции российские силы будут хорошо оснащены, поэтому они смогут блокировать связь и датчики США и союзников.


В Центре стратегических и бюджетных оценок Пентагона считают нецелесообразным планы военного ведомства пускать десятки миллиардов долларов на создание и модернизации систем РЭБ, что позволяет сократить отставание США от России и Китая. По мнению эксперта, военный бюджет следует формировать, беря во внимание знания слабых сторон потенциального противника.

Автор публикации отмечает, что российские войска получат комплексную систему РЭБ, которая сможет противостоять военным коммуникационным сетям североатлантического альянса. По мнению эксперта, морская и воздушная военная техника России плохо защищена от воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому США должны вкладывать средства в эту сферу вместо того, чтобы пытаться обойти Москву на суше.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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