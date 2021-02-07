Инфекционист Яковлев назвал главный риск прививки от коронавируса COVID-19

Вчера, 19:45

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Инфекционист Яковлев назвал главный риск прививки от коронавируса COVID-19

По мнению врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Алексея Яковлева, при вакцинации от коронавируса немало россиян совершают одну главную ошибку.  При том, что вакцинация - дело сугубо добровольное, решаясь на прививку, часто россияне не выясняют - нужно ли колоть препарат именно им.

Так, медики не советуют прививаться тем, кто не очень давно переболел инфекцией и у которых имеются антитела к ней. Врач утверждает: если такой человек поставит себе прививку, последствия могут быть слишком серьезными.

«Если антитела есть, вакцина может дать обратный эффект – то есть усилить нагрузку на иммунную систему. Из-за этого возникнет риск более тяжелого течения заболевания, последствия которого могут быть крайне опасными», - прокомментировал опасность Яковлев.

В связи с этим инфекционист советует перед тем, как пройти вакцинацию, проконсультироваться у «нормального доктора» на предмет потенциальных противопоказаний. Потому что стандартного обследования, что проводят в прививочных пунктах, может оказаться недостаточно. Если врач направит на дополнительное обследование, его лучше пройти и перед прививкой - «подумать 100 раз».

«Человек не может сам решать, делать ему прививку или не делать. Это решение принимает врач, и только по итогам обстоятельной беседы и тщательного всестороннего анализа. Соответственно, первое и главное, что нужно сделать перед тем, как записываться в прививочный пункт, – найти нормального доктора и откровенно рассказать ему, чем и когда вы болели, что необычного ощущали в своем организме в последнее время, какие есть жалобы и так далее. И уже врач назначит дополнительные обследования, если они необходимы, и в зависимости от их результатов и результатов вашей беседы примет решение – стоит вам вакцинироваться или нет», - заключил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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