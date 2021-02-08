Турция хочет скопировать российские комплексы С-400 из-за отказа России передавать технологию

Сегодня, 10:35

Анна Лисова

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Турция хочет скопировать российские комплексы С-400 из-за отказа России передавать технологию

Турция планирует скопировать российский С-400, чтобы начать самостоятельно производить системы ПВО дальнего действия. 

Ранее Россия отказалась передавать Анкер технологии производства ЗКС С-400. При этом США, из-за приобретения Турцией российского вооружения, ввели санкции против нее, лишив возможности приобретать истребители F-35, передает Аvia.pro

В Турции на фоне этого прозвучали предложения создать собственные средства ПВО, используя технологии российских ЗРК С-400 «Триумф». 

Стоит отметить, что Турция уже пыталась ранее копировать технологии других стран. В частности, была предпринята попытка скопировать китайское вооружение, после чего Пекин объявил о полном прекращении взаимодействия с Турцией в любых промышленных и военных сферах.

Но, как объясняют эксперты, российское вооружение, поставляемое на экспорт, имеет серьезную защиту от взлома. Поэтому полного доступа к применяемым технологиям вряд ли Турции удастся получить. Тем не менее, попытки скопировать особенности российских средств ПВО не могут не вызывать обеспокоенность. Это может заставить Москву пересмотреть условия сотрудничества с Турцией. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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