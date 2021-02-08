Россия после переброски бомбардировщиков НАТО к Арктике направила на север свои самолеты

Сегодня, 09:50

Ольга Громова

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Россия после переброски бомбардировщиков НАТО к Арктике направила на север свои самолеты

ВКС РФ перебросили к границам с Норвегией дополнительную авиацию. Этот шаг - ответная мера на размещение на территории этой страны бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.

По информации Телеграм-канала «Записки охотника», накануне в район Мурманска прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВКС РФ А-50. Он приземлился на авиабазе Оленья. Там же размещена и дополнительная авиация. По неподтвержденным сведениям, А-50 может быть задействован в ходе запланированного полета стратегической авиации.


«РФ принимает превентивные меры в связи с будущей переброской бомбардировщиков ВВС США В-1В в Норвегию и отправляет самолет ДРЛО А-50 (борт 93966) из Иваново на северный аэродром Оленья под Мурманском. В большинстве своем такие визиты сопровождаются полетами стратегических бомбардировщиков ВКС РФ», - приводит сообщение Телеграм-канала издание «АвиаПро».

Военные аналитики появление на территории Норвегии американских стратегических бомбардировщиков склонны связывать со сделанным ранее заявлением Вашингтона о готовности заполучить контроль над Арктикой, в том числе и над регионами, которые РФ считает своими.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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