Турция покажет американским военным свои ЗРК С-400 «Триумф» уже на этой неделе

Вчера, 23:30

Ольга Громова

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Турция покажет американским военным свои ЗРК С-400 «Триумф» уже на этой неделе

В середине этой недели в Турции стартуют учения, в рамках которых снова будут протестированы ранее приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Издание «Авиапро» утверждает, что Анкара в ходе запланированных маневров намерена показать ЗРК американцам.

Участником учений станет эсминец ВМС США «Дональд Кук», который в Черное море зашел еще две недели назад. Военный корабль уже готов к выходу в центральную часть.

Сами пуски должны выполняться из окрестностей города Синоп. Специалисты, о которых пишет издание (их имена, фамилии и должности не приводятся), уверены, что Анкара и Вашингтон заранее спланировали свои действия. И сделано это было сразу же после того, как в Турции согласились вместе с США изучить комплекс на предмет реальной угрозы Альянсу.

Эти же неназванные эксперты не исключили, что в ходе маневров С-400 испытают на предмет отслеживания и поражения крылатой ракеты, выпущенной с борта «Дональда Кука». Хотя на данный этап версия кажется уж слишком неправдоподобной и маловероятной.

Заметим, что если испытания «Триумфов» и вправду будут совместными, Россия наверняка прекратит военно-техническое сотрудничество с Турцией.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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