В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

Сегодня, 17:05

Ольга Громова

0

Image 16+
В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

В Баку стартовали работы по созданию парка военных трофеев. Строительство ведется на территории Хатаинского района столицы Азербайджана, где и будет размещена экспозиция. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на информацию агентства Trend крупнейшей закавказской республики.

Часть техники противника (ВС Армении), которая была повержена и «разгромлена азербайджанской армией» в ходе Второй карабахской войны, на территории будущего парка трофеев уже размещена. Некоторые экспонаты уже показывались во время парада, который состоялся в Баку 10 декабря минувшего года - спустя месяц после окончания боевых действий.


Тогда организаторами мероприятия в Баку, на котором присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, была представлена публике сделанная из номерных знаков армянской техники инсталляция с закрепленной надписью «Карабах — это Азербайджан».

Напомним: Вторая карабахская война началась 27 сентября минувшего года. Минули полтора месяца ожесточенных боев, провалились несколько попыток перемирия, но в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян все же подписали совместное соглашение о полном прекращении боевых действий в НКР. Стороны договорились, что остаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана в срок до декабря постепенно переходят три района. В регион был введен российский миротворческий контингент.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

Сегодня, 17:05

Турция хочет скопировать российские комплексы С-400 из-за отказа России передавать технологию

Сегодня, 10:35

Россия после переброски бомбардировщиков НАТО к Арктике направила на север свои самолеты

Сегодня, 09:50

NI: Россия способна оставить НАТО без связи в Европе в случае войны

Вчера, 12:45

Mainichi Shimbun: Япония разрабатывают ракету, способную нанести удар по России

6-02-2021, 10:00

США выиграли торговую войну с Китаем благодаря Тайваню

5-02-2021, 23:35

Корабли США в Черном море находятся под прицелом и могут быть уничтожены за несколько минут

5-02-2021, 23:20

Немецкий эксперт обвинил власти Германии в «поклонении» США

5-02-2021, 18:20

Американские военные бежали от российского патруля в Сирии

5-02-2021, 11:00

Политолог Баранец считает попытки Запада завладеть Арктикой возможной причиной новой мировой войны

5-02-2021, 00:30

В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя российских войск

5-02-2021, 00:15

Швеция укрепляет собственную армию, готовясь к возможной войне с Россией

4-02-2021, 23:30

Даже современное вооружение США не помогло Польше выиграть войну на российской границе

4-02-2021, 18:40

ВМС США пускают свой флот на металлолом

4-02-2021, 15:45

Российский ЗРК «Панцирь-С1» используется для обороны военной базы США в Ираке

4-02-2021, 10:45

В Ливане впервые применен российский ЗРПК «Панцирь-С» против израильских беспилотников

4-02-2021, 08:45

Военные НАТО сбросили в Югославии 15 тонн урановых снарядов

4-02-2021, 01:05

Захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передать США мог Эрдоган

3-02-2021, 14:35

«The Drive»: Россия может полностью взять под контроль ситуацию в Черном море

3-02-2021, 13:50

Американский истребитель F-35 одержал победу над российской ПВО

3-02-2021, 11:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров