В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

В Баку стартовали работы по созданию парка военных трофеев. Строительство ведется на территории Хатаинского района столицы Азербайджана, где и будет размещена экспозиция. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на информацию агентства Trend крупнейшей закавказской республики.

Часть техники противника (ВС Армении), которая была повержена и «разгромлена азербайджанской армией» в ходе Второй карабахской войны, на территории будущего парка трофеев уже размещена. Некоторые экспонаты уже показывались во время парада, который состоялся в Баку 10 декабря минувшего года - спустя месяц после окончания боевых действий.

Тогда организаторами мероприятия в Баку, на котором присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, была представлена публике сделанная из номерных знаков армянской техники инсталляция с закрепленной надписью «Карабах — это Азербайджан».

Напомним: Вторая карабахская война началась 27 сентября минувшего года. Минули полтора месяца ожесточенных боев, провалились несколько попыток перемирия, но в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян все же подписали совместное соглашение о полном прекращении боевых действий в НКР. Стороны договорились, что остаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана в срок до декабря постепенно переходят три района. В регион был введен российский миротворческий контингент.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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