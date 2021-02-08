Yahoo News Japan рассказал о мощном ударе Путина по планам Токио

Вчера, 22:15

Ольга Громова

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Yahoo News Japan рассказал о мощном ударе Путина по планам Токио

Военное усиление России на Курильских островах и введенный в стране запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают официальный Токио отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой. Об этом пишут журналисты интернет-портала Yahoo News Japan.

«Курс Путина нанес мощный удар по территориальным переговорам», — констатируют они.

Портал рассказал своим читателям о размещении в октябре минувшего года на островах РФ новейших танков Т-72Б3. Не забыл упомянуть и о появлении на Итурупе ЗРК С-300.


Авторы публикации убеждены, что проявленная Москвой твердая позиция и уступчивость властей Японии привели к тому, что Токио практически лишился шансов на уступки РФ по вопросу Курил.

Напомним: между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор и это несколько омрачает отношения между двумя государствами. Страна восходящего Солнца считает Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи) своими, делая отсылку к двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года.

Россия же настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и факт российского суверенитета неоспорим. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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