Россия в ответ на усиление НАТО перебросила в Арктику не менее 5 истребителей МиГ-31

Сегодня, 11:05

Ольга Громова

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Россия в ответ на усиление НАТО перебросила в Арктику не менее 5 истребителей МиГ-31

Россия в ответ на усиление НАТО в Арктике отправила к границе с Норвегией не менее пяти истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщает «АвиаПро». Боевую авиацию дополнительно развернули на архипелаге Новая Земля. Возможностей МиГ-31 достаточно для того, чтобы отразить любую атаку или провокацию на севере.

Недавно СМИ сообщили о том, что ВВС США отправили в Норвегию четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Аналитики считают, что Пентагон намерен усилить свое влияние в регионе и заполучить контроль над частью территории Арктики, в том числе и над той, которая сейчас контролируется Москвой.

Поэтому РФ приходится защищать свои северные границы. Отправленные в Арктику истребители сейчас находятся на аэродроме в Рогачево. Они, как отмечается, полностью готовы к выполнению своих боевых задач.

Также, напомним, на архипелаге Новая Земля размещаются ЗРК С-400 «Триумф», российские противолодочные самолеты и комплексы «Бастион». 

Таким образом, северное направление России является одним из самых защищенных, даже невзирая на большую протяженность границы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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