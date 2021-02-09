Боевое применение турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Карабахе оказалось переоценено

Сегодня, 10:25

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Боевое применение турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Карабахе оказалось переоценено

Успех турецких беспилотников во время противостояния в Нагорном Карабахе может быть сильно преувеличен — такое мнение высказали военные эксперты. Несмотря на то, что азербайджанские и турецкие СМИ активно описывают преимущества Bayraktar TB2, реальное применение этих дронов во время войны было зафиксировано всего около 10 раз, передает «Avia.pro».

Эксперты отметили, что турецкие дроны Bayraktar TB2 применялись Азербайджаном преимущественно для разведки и сбора информации, а непосредственно боевые удары эти беспилотники нанесли чуть более 10 раз. В пользу ложной информации об эффективности турецких дронов в СМИ говорит и тот факт, что в действительности количество этих беспилотников у азербайджанской армии было очень ограничено.


К тому же, чтобы с помощью Bayraktar TB2 можно было нанести удар, необходимо зайти глубоко за линию фронта —а вследствие этого очень повышается риск уничтожения или перехвата.

«Азербайджанские военные берегли турецкие дроны, применяли их в основном для целеуказания и корректировки артиллерийского огня. Они почти не применяли турецкие Bayraktar TB2 для боевых ударов, предпочитая использовать другие беспилотники. Поэтому масса комплиментов, высказанная турецким беспилотникам, является очень преувеличенной», - прокомментировали эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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