Иран приступил к переброске своих военных грузов через российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Иран начал переброску военных грузов в Сирию, используя при этом российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Об этом сообщает информационный ресурс Аvia.pro.

России довелось согласиться на такой шаг и разрешить садиться иранским самолетам на своем военном аэродроме после того, как Израиль нарушил договоренности по деэскалации конфликта на территории САР.

ВКС РФ на данном этапе обеспечивают безопасность в воздухе, защищая от возможных ракетных ударов Израиля.

Отмечается, что первый транспортный самолет из Ирана уже совершил посадку на «Хмеймим».

Это Boeing 747, который доставил в Сирию различное оружие, среди которого имеются тактические ракеты средней и малой дальности.

Экипаж самолета с самого начала направил борт на российскую авиабазу, хотя, как следует из карты полета, вначале должен был пойти на посадку в Дамаске. Разгрузившись, Вoeing вернулся в Иран. Но при этом полет осуществлялся уже через Дамаск.

Официальный Иран пока не делает заявлений об использовании российской авиабазы в Латакии. Источники в САР сообщили, что Израиль запланировал новую серию воздушных атак. Это и вынудило Тегеран искать защиты у России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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