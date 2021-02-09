Поврежденный сильнейшей коррозией корабль Laramie ВМС США покинул Черное море

Сегодня, 13:35

Ольга Громова

0

Image 16+
Поврежденный сильнейшей коррозией корабль Laramie ВМС США покинул Черное море
Корабль ВМС США Laramie

Полностью покрытый ржавчиной американский военный корабль ушел из Черного моря. Фотография, которая демонстрирует коррозию металла судна, появилась в сети.

В конце января в Черное море вошли два эсминца - «Дональд Кук» и «Портер», а также военный корабль Laramie. Это судно-заправщик. Оно наравне с эсминцами принимало участие в провокациях против России в Черном море. Хотя в его акватории надолго не задержалось, и теперь известно почему.

Корабль ВМС США Laramie возвращается на базу, несколько часов назад он прошел Босфор. На появившемся в сети снимке видно, что ржавчина полностью покрыла его корпус. Интернет-пользователи диву даются: как вообще это судно могло дойти до Черного моря?!

«Теперь понятно, почему русские пытались потопить «Laramie» - судно так похоже на морскую мишень. Как он вообще добрался до Черного моря», «И в этом вся мощь флота США?!», «Ну, если эта развалина утонет у берегов Крыма, рискует стать угрозой для российских подлодок», - комментируют юзеры.

Напомним, все три американских судна в Черном море были задействованы в совместных маневрах с Киевом. Проводились они в территориальных водах Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Поврежденный сильнейшей коррозией корабль Laramie ВМС США покинул Черное море

Сегодня, 13:35

Иран приступил к переброске своих военных грузов через российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Сегодня, 13:00

Россия в ответ на усиление НАТО перебросила в Арктику не менее 5 истребителей МиГ-31

Сегодня, 11:05

Боевое применение турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Карабахе оказалось переоценено

Сегодня, 10:25

Турция покажет американским военным свои ЗРК С-400 «Триумф» уже на этой неделе

Вчера, 23:30

Yahoo News Japan рассказал о мощном ударе Путина по планам Токио

Вчера, 22:15

В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

Вчера, 17:05

Турция хочет скопировать российские комплексы С-400 из-за отказа России передавать технологию

Вчера, 10:35

Россия после переброски бомбардировщиков НАТО к Арктике направила на север свои самолеты

Вчера, 09:50

NI: Россия способна оставить НАТО без связи в Европе в случае войны

7-02-2021, 12:45

Mainichi Shimbun: Япония разрабатывают ракету, способную нанести удар по России

6-02-2021, 10:00

США выиграли торговую войну с Китаем благодаря Тайваню

5-02-2021, 23:35

Корабли США в Черном море находятся под прицелом и могут быть уничтожены за несколько минут

5-02-2021, 23:20

Немецкий эксперт обвинил власти Германии в «поклонении» США

5-02-2021, 18:20

Американские военные бежали от российского патруля в Сирии

5-02-2021, 11:00

Политолог Баранец считает попытки Запада завладеть Арктикой возможной причиной новой мировой войны

5-02-2021, 00:30

В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя российских войск

5-02-2021, 00:15

Швеция укрепляет собственную армию, готовясь к возможной войне с Россией

4-02-2021, 23:30

Даже современное вооружение США не помогло Польше выиграть войну на российской границе

4-02-2021, 18:40

ВМС США пускают свой флот на металлолом

4-02-2021, 15:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров