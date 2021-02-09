Поврежденный сильнейшей коррозией корабль Laramie ВМС США покинул Черное море

Полностью покрытый ржавчиной американский военный корабль ушел из Черного моря. Фотография, которая демонстрирует коррозию металла судна, появилась в сети.

В конце января в Черное море вошли два эсминца - «Дональд Кук» и «Портер», а также военный корабль Laramie. Это судно-заправщик. Оно наравне с эсминцами принимало участие в провокациях против России в Черном море. Хотя в его акватории надолго не задержалось, и теперь известно почему.

Корабль ВМС США Laramie возвращается на базу, несколько часов назад он прошел Босфор. На появившемся в сети снимке видно, что ржавчина полностью покрыла его корпус. Интернет-пользователи диву даются: как вообще это судно могло дойти до Черного моря?!

«Теперь понятно, почему русские пытались потопить «Laramie» - судно так похоже на морскую мишень. Как он вообще добрался до Черного моря», «И в этом вся мощь флота США?!», «Ну, если эта развалина утонет у берегов Крыма, рискует стать угрозой для российских подлодок», - комментируют юзеры.

Напомним, все три американских судна в Черном море были задействованы в совместных маневрах с Киевом. Проводились они в территориальных водах Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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