Турция отказалась от российских С-400 «Триумф» в пользу американских Patriot и F-35

Сегодня, 11:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Турция отказалась от российских С-400 «Триумф» в пользу американских Patriot и F-35

В Турции обсуждают возможность отказа от российских С-400 «Триумф» ради американских ЗРК «Patriot» и истребителей F-35. 

Анкара намерена получить комплексы «Patriot» и истребителей F-35 и готова ради этого не только избавиться от российского вооружения, но и прекратить военное сотрудничество с Ираном. 

Ранее Вашингтон заявил о том, что не может поставлять Турции свое вооружение, поскольку опасается утечки технологий. Отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились после того, как Турция закупила российские ЗРК С-400. В США были готовы выкупить эти комплексы, поскольку опасались, что они будут угрожать реализации проекта F-35, так как могут собрать важную информацию об особенностях американских истребителей. 

Анкара, судя по всему, решила пойти на уступки США и даже может продать приобретенные ранее у России ЗРК С-400 Вашингтону. 

Стоит отметить, что турки на днях провели испытания ЗРК С-400 в непосредственной близости американского военного корабля. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турция отказалась от российских С-400 «Триумф» в пользу американских Patriot и F-35

Сегодня, 11:40

В Японии моряки попытались починить подводную лодку и сломали ее еще больше

Сегодня, 10:40

Поврежденный сильнейшей коррозией корабль Laramie ВМС США покинул Черное море

Вчера, 13:35

Иран приступил к переброске своих военных грузов через российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Вчера, 13:00

Россия в ответ на усиление НАТО перебросила в Арктику не менее 5 истребителей МиГ-31

Вчера, 11:05

Боевое применение турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Карабахе оказалось переоценено

Вчера, 10:25

Турция покажет американским военным свои ЗРК С-400 «Триумф» уже на этой неделе

8-02-2021, 23:30

Yahoo News Japan рассказал о мощном ударе Путина по планам Токио

8-02-2021, 22:15

В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

8-02-2021, 17:05

Турция хочет скопировать российские комплексы С-400 из-за отказа России передавать технологию

8-02-2021, 10:35

Россия после переброски бомбардировщиков НАТО к Арктике направила на север свои самолеты

8-02-2021, 09:50

NI: Россия способна оставить НАТО без связи в Европе в случае войны

7-02-2021, 12:45

Mainichi Shimbun: Япония разрабатывают ракету, способную нанести удар по России

6-02-2021, 10:00

США выиграли торговую войну с Китаем благодаря Тайваню

5-02-2021, 23:35

Корабли США в Черном море находятся под прицелом и могут быть уничтожены за несколько минут

5-02-2021, 23:20

Немецкий эксперт обвинил власти Германии в «поклонении» США

5-02-2021, 18:20

Американские военные бежали от российского патруля в Сирии

5-02-2021, 11:00

Политолог Баранец считает попытки Запада завладеть Арктикой возможной причиной новой мировой войны

5-02-2021, 00:30

В Сирии протурецкая артиллерия нанесла удар вблизи конвоя российских войск

5-02-2021, 00:15

Швеция укрепляет собственную армию, готовясь к возможной войне с Россией

4-02-2021, 23:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров