Турция отказалась от российских С-400 «Триумф» в пользу американских Patriot и F-35

В Турции обсуждают возможность отказа от российских С-400 «Триумф» ради американских ЗРК «Patriot» и истребителей F-35.

Анкара намерена получить комплексы «Patriot» и истребителей F-35 и готова ради этого не только избавиться от российского вооружения, но и прекратить военное сотрудничество с Ираном.





Ранее Вашингтон заявил о том, что не может поставлять Турции свое вооружение, поскольку опасается утечки технологий. Отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились после того, как Турция закупила российские ЗРК С-400. В США были готовы выкупить эти комплексы, поскольку опасались, что они будут угрожать реализации проекта F-35, так как могут собрать важную информацию об особенностях американских истребителей.

Анкара, судя по всему, решила пойти на уступки США и даже может продать приобретенные ранее у России ЗРК С-400 Вашингтону.

Стоит отметить, что турки на днях провели испытания ЗРК С-400 в непосредственной близости американского военного корабля.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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