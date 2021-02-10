Аналитики NI раскрыли сценарий возможного начала третьей мировой войны

Сегодня, 12:50

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Аналитики NI раскрыли сценарий возможного начала третьей мировой войны

Аналитики американского издания «The National Interest» спрогнозировали вероятный сценарий начала третьей мировой войны. В качестве угрожающего фактора была названа программа ВМС США по оснащению подводных лодок гиперзвуковыми ракетами и их запуску, поскольку она потенциально может привести к мировой катастрофе. 

Намерение ВМС США оснастить субмарины типа Virginia перспективным гиперзвуковым вооружением, является очень опасной тенденций, которая может привести к разворачиванию новой мировой войны. По предположению аналитика «The National Interest» Дэвида Экса, американские подлодки станут первыми кораблям флота, которые примут на вооружение гиперзвуковые ракеты в рамках программы «Conventional Prompt Strike (CPS).


«Эта программа направлена на развитие новых боевых способностей. США планирует усовершенствовать свои субмарины, чтобы они могли наносить высокоточные удары», - прокомментировал американский журналист.

При этом запуски гиперзвуковых ракет с бортов подлодок другие государства потенциально могут воспринять как незаконное применение ядерного оружия — и в результате может произойти начало третьей мировой войны.

«Запуск гиперзвуковых ракет с борта субмарин потенциально опасен — наблюдающий за этим противник может принять ракету за первый ядерный удар. Для того, чтобы безопасно протестировать подобное оружие, необходимо запускать его с другой любой площадки, которая бы не напоминала субмарину с баллистическими ракетами», - сообщил автор «The National Interest».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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