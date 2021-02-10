США и Великобритания показали удар возмездия по России

В Сети появилось видео, которое демонстрирует «удар возмездия» США и Великобритании по России. Ролик опубликован в Twitter, а о самом событии на своей странице рассказало американское издание The Drive.

Ночью в среду, десятого февраля, с борта атомной подводной лодки (АПЛ) в Атлантике была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. О какой конкретно МБР идет речь, неизвестно, но предполагается, что это была UGM-133A Trident II (Trident D5).

The Drive уточняет, что ракета была выпущена у побережья Флориды. Она летала на дальность 8400 километров и не исключено, что поразила цель в районе острова Вознесения.

Looks like a Trident II submarine-launched ballistic missile test off the coast of Florida in the last hour or so pic.twitter.com/amF45xKo1Q — ELINT News (@ELINTNews) February 10, 2021

Журналисты сообщили, что АПЛ, с борта которой была запущена МБР, принадлежит ВМС США или ВМФ Великобритании. Но, так или иначе, считают они, обе эти страны показали способность к нанесению второго удара («удара возмездия») по потенциальному противнику.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что возможности по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению российской баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава-30» и американской Trident D5 практически сопоставимы.

Но только забрасываемый вес второй почти в два с половиной раза больше, нежели у первой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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