США и Великобритания показали удар возмездия по России

Сегодня, 16:50

Ольга Громова

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США и Великобритания показали удар возмездия по России

В Сети появилось видео, которое демонстрирует «удар возмездия» США и Великобритании по России. Ролик опубликован в Twitter, а о самом событии на своей странице рассказало американское издание The Drive.

Ночью в среду, десятого февраля, с борта атомной подводной лодки (АПЛ) в Атлантике была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. О какой конкретно МБР идет речь, неизвестно, но предполагается, что это была UGM-133A Trident II (Trident D5).

The Drive уточняет, что ракета была выпущена у побережья Флориды. Она летала на дальность 8400 километров и не исключено, что поразила цель в районе острова Вознесения.

Журналисты сообщили, что АПЛ, с борта которой была запущена МБР, принадлежит ВМС США или ВМФ Великобритании. Но, так или иначе, считают они, обе эти страны показали способность к нанесению второго удара («удара возмездия») по потенциальному противнику.


Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что возможности по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению российской баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава-30» и американской Trident D5 практически сопоставимы.

Но только забрасываемый вес второй почти в два с половиной раза больше, нежели у первой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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