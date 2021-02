США и Великобритания показали удар возмездия по России

В Сети появилось видео, которое демонстрирует «удар возмездия» США и Великобритании по России. Ролик опубликован в Twitter, а о самом событии на своей странице рассказало американское издание The Drive.

Ночью в среду, десятого февраля, с борта атомной подводной лодки (АПЛ) в Атлантике была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. О какой конкретно МБР идет речь, неизвестно, но предполагается, что это была UGM-133A Trident II (Trident D5).

The Drive уточняет, что ракета была выпущена у побережья Флориды. Она летала на дальность 8400 километров и не исключено, что поразила цель в районе острова Вознесения.

Looks like a Trident II submarine-launched ballistic missile test off the coast of Florida in the last hour or so pic.twitter.com/amF45xKo1Q