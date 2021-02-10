Россия вышла на второе место в Европе по избыточной смертности во время пандемии коронавируса

Эксперты Международного валютного фонда проанализировали данные по количеству летальных исходов по причине коронавируса, которые предоставил Росстат и ВОЗ. Результат показал, что Россия занимает 2 место среди европейских стран по показателям избыточной смертности. Об этом сообщает «Дождь».

Так, представители МВФ предоставили доклад, в котором сообщается, что в целом Россия довольно сильно пострадала от коронавируса, однако уровень смертности в стране был ненамного выше показателей соседних государств. Согласно статистическим данным, ежедневный рост заболеваемости в РФ составил не более 20% на 100 тысяч человек. Тогда как в других странах этот показатель доходил до 60%.

А вот по уровню избыточной смертности на втором месте оказалась именно Россия, если сравнивать ее с европейскими странами и некоторыми государствами «большой двадцатки». Таким образом, за 2020 год на миллион жителей России избыточная смертность составила 1600 человек. А первое место заняла Италия, избыточность погибших в которой значительно превысила российский показатель.

Кроме этого, первое место по количеству летальных исходов от коронавируса среди стран всего мира заняли США, однако избыточная смертность там составила около 1200 американцев на миллион.

Ранее эксперт из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак сообщил, что по абсолютному количеству смертей исключительно от коронавируса на втором месте находится также Россия. Первое же место в данном случае занимает США, однако стоит учесть, что численность населения в штатах превышает российское в 2 раза. Отметим, что в начале пандемии коронавируса Росстат перестал публиковать статистику смертности в стране. Однако оперативный штаб опубликовал официальные данные, в которых сообщается, что от коронавируса за весь период пандемии в России скончались 78 134 человека.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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