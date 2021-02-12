Издание Foreign Affairs: США приближаются к концу своего мирового лидерства

Китай может потеснить США с позиций мирового лидера.

Авторы издания Foreign Affairs Кристофер Дэрби и Сара Сьюэлл объяснили, какие последствия для США будет иметь интенсивное развитие современных технологий в Поднебесной.

И в итоге технологический вызов Соединенным Штатам со стороны Китая оказался губительнее, чем ожидал Вашингтон. Те технологии, которые активно развиваются сейчас, в будущем могут иметь военное применение.

США уже нельзя назвать единоличным лидером в микроэлектронике, цифровой инфраструктуре, технологии 5G и биотехнологии. Многие китайские компании даже для широкого потребителя начали предлагать продукты с их использованием, тогда как США пока только начинают осваивать их.

К тому же в США не сразу осознали, какую угрозу может нести им интенсивное развитие современных технологий в Китае.

«Большинство стратегов США не смогли предсказать угрозу, которую несет китайская 5G-инфраструктура. Лишь в 2019 году Вашингтон поднял тревогу из-за Huawei, но тогда он уже мало что мог сделать», - отмечают авторы публикации.

Дальнейшие шаги США в направлении развития современных технологий должны быть нацелены на то, чтобы добиться максимального превосходства над Пекином. Важно уделять внимание биотехнологиям и другим технологическим сферам, которые не касаются военной области, уверены эксперты. В противном случае Китай очень скоро потеснит США с позиций мирового лидера.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529