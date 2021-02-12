В Китае оказались недовольны поставленными в страну российскими С-400 «Триумф»

В Китае выказывают недовольство поставленными Россией зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф». На Москву начинает оказываться давление через СМИ.

Издание Defence View сообщает, что военно-политическое руководство страны возмущено отсутствием поставок зенитных управляемых ракет большой дальности для этих комплексов и склонно видеть причиной этого особые договоренности между РФ и Индией.

«Россия снова заявила об отсрочке поставки ракет для находящихся на вооружении КНР комплексов С-400. В определенной степени можно сказать, что это непрофессиональный поступок со стороны Москвы. Решение РФ спровоцировало КНР на возражения, особенно когда российская сторона не смогла установить дату возобновления поставок», - говорится в публикации Defence View.

Журналисты отмечают, что поставки ракет приостановлены на довольно внушительный срок - почти на год.

Ранее считалось, что Поднебесная получила все типы зенитных управляемых ракет для купленных у России ЗРК С-400. Но, по всей видимости, речь шла о небольшой поставленной партии, которая позволила лишь удостовериться в ходе тестирования в возможностях уже принятых на боевое дежурство в Китае «Триумфов».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529