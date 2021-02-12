Китай обогнал США по количеству боевых кораблей

Китай по количеству боевых кораблей обставил США и стал крупнейшей военно-морской державой. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала «Военный обозреватель».

Согласно опубликованной таблице, в 2020 году у Поднебесной насчитывалось около 360 боевых кораблей, тогда как у Соединенных Штатов - всего 297.

По прогнозам, уже к 2030 году флот Китая увеличится до 425 судов, благодаря чему Пекин сможет укрепиться в статусе лидера.

Заметим, что и Пентагон не собирается сидеть сложа руки. Одной из главной задач оборонного ведомства США является недопущения превосходства Китая в водах мирового океана.

Недавно Вашингтон открыто признал Китай противником №1. «Почетное» второе место в этом списке было отдано России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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