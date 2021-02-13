Украина может привлечь США к освобождению Донбасса в обмен на базы у российских границ

Украина может попытаться привлечь США к освобождению Донбасса, пообещав предоставить разрешение на создание американских баз у российской границы.

Украинские власти негативно оценивают результат Минских соглашений. По мнению ряда политиков, следует добиться того, чтобы в ситуацию вмешался Вашингтон. Как сообщают украинские СМИ, в обмен на ликвидацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, США могут получить военные базы прямо у российских границ. Конечно же, такое предложение может быть интересно американцам, передает Аvia.pro .





Источник сообщил, что Нормандский формат не дал того, на что рассчитывал Киев. А поскольку США является стратегическим партнером Украины, то Киев ожидает, чтобы Вашингтон сыграл одну из ключевых ролей в прекращении конфликта в Донбассе и восстановлению контроля Киева над территориями самопровозглашенных республик.

В США пока официально в этом году не было никаких комментариев касательно возможности непосредственного участия Вашингтона в урегулировании конфликта на Донбассе. Но при этом Вашингтон не раз говорил, что готов предоставлять Украине оружие, в том числе и летальное.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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