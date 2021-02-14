Defense News назвало новую проблему истребителей F-35

Программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II начала испытывать очередную проблему. Ее со ссылкой на информацию собственных источников в Пентагоне обозначило издание Defense News. Речь идет о нехватке двигателей Pratt & Whitney F135.

Согласно Defense News, наблюдается как минимум две трудности. Первая - обслуживание силовых установок не выполняется в обозначенные сроки. Вторая посерьезнее - на части двигателей зафиксирован преждевременный износ покрытия роторных лопаток.

Представитель Пентагона, с которым пообщались журналисты, счел затруднения, о которых идет речь, «серьезной проблемой готовности».

Прогнозы на будущее вообще пессимистичные. Если ситуация не изменится, уже к 2022 году порядка 5-6 процентов парка истребителей F-35 Lightning II останутся без двигателей.

Главными причинами случившегося называются увеличение объема ремонтных работ, затягивание в принятии необходимых инженерных решений, недостаточная квалификация персонала и, наконец, отсутствие оборудования.

Устранить эти факторы можно за несколько месяцев, отмечает издание. Для этого необходимо усилить ремонтно-обслуживающие смены, которые работают с F-35.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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