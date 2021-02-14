«Forbes» рассказал о неожиданной имитации атаки Ту-160 ВВС РФ на базы США в Европе

Сегодня, 10:45

Ольга Громова

0

Image 16+
«Forbes» рассказал о неожиданной имитации атаки Ту-160 ВВС РФ на базы США в Европе

Персонал американских авиабаз, дислоцирующихся в Европе, был напуган неожиданными маневрами российской авиации.

Несколько дней назад пара российских бомбардировщиков Ту-160 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31, совершили неожиданный полет. Вначале российская боевая авиация вылетела со своей базы в Энгельсе на западе России на север к Северному Ледовитому океану, затем на запад к Шпицбергену, на юг в Норвежское море, на восток вдоль норвежского побережья и, наконец, вернулась обратно на базу базирования.

Авторы американского журнала Forbes уверены, что в момент полета ракетоносцы России отработали атаку по базам США на территории Европы, а именно Гренландии, Исландии и Норвегии.


«Преимущественно работа бомбардировщиков в мирное время состоит в том, чтобы громко заявить: «Ребята, а мы здесь, и именно вы можете стать нашей целью», - так охарактеризовал этот полет в беседе с изданием военный эксперт Павел Лузин.

Но полет на этой неделе может считаться особенным, уверен автор статьи Дэвид Акс. По его мнению, Ту-160С донесли реакцию России на предстоящее первое в истории развертывание на территории Норвегии четырех бомбардировщиков ВВС США В-1.

Кроме того, он склоняется к мысли, что российские бомбардировщики летели по траектории, которая может иметь ключевое значение в военное время.

Дело в том, что сверхзвуковой Ту-160, который может нести ядерные и обычные крылатые ракеты, в случае войны с НАТО из-за отсутствия противокорабельных ракет будет атаковать цели, которые находятся на суше - командные центры, авиабазы и порты.

Автор уверен, что возможности России в данном регионе значительно шире, поэтому НАТО и США следует быть готовыми к тому, что напряженность будет только расти.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Defense News назвало новую проблему истребителей F-35

Сегодня, 00:30

Украина может привлечь США к освобождению Донбасса в обмен на базы у российских границ

Вчера, 15:10

РФ готовится к противостоянию с Израилем и США в Красном море

12-02-2021, 23:30

The Diplomat считает российские подлодки серьезной проблемой для НАТО

12-02-2021, 12:55

Китай обогнал США по количеству боевых кораблей

12-02-2021, 11:20

В Китае оказались недовольны поставленными в страну российскими С-400 «Триумф»

12-02-2021, 10:20

Издание Foreign Affairs: США приближаются к концу своего мирового лидерства

12-02-2021, 09:30

Применение ракетного оружия сирийскими Ми-25 попало на видео

11-02-2021, 19:30

США и Великобритания показали удар возмездия по России

10-02-2021, 16:50

Аналитики NI раскрыли сценарий возможного начала третьей мировой войны

10-02-2021, 12:50

Турция отказалась от российских С-400 «Триумф» в пользу американских Patriot и F-35

10-02-2021, 11:40

В Японии моряки попытались починить подводную лодку и сломали ее еще больше

10-02-2021, 10:40

Поврежденный сильнейшей коррозией корабль Laramie ВМС США покинул Черное море

9-02-2021, 13:35

Иран приступил к переброске своих военных грузов через российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

9-02-2021, 13:00

Россия в ответ на усиление НАТО перебросила в Арктику не менее 5 истребителей МиГ-31

9-02-2021, 11:05

Боевое применение турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Карабахе оказалось переоценено

9-02-2021, 10:25

Турция покажет американским военным свои ЗРК С-400 «Триумф» уже на этой неделе

8-02-2021, 23:30

Yahoo News Japan рассказал о мощном ударе Путина по планам Токио

8-02-2021, 22:15

В Азербайджане начали создавать парк военных трофеев, добытых во время Второй карабахской войны

8-02-2021, 17:05

Турция хочет скопировать российские комплексы С-400 из-за отказа России передавать технологию

8-02-2021, 10:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров