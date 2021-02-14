«Forbes» рассказал о неожиданной имитации атаки Ту-160 ВВС РФ на базы США в Европе

Персонал американских авиабаз, дислоцирующихся в Европе, был напуган неожиданными маневрами российской авиации.

Несколько дней назад пара российских бомбардировщиков Ту-160 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31, совершили неожиданный полет. Вначале российская боевая авиация вылетела со своей базы в Энгельсе на западе России на север к Северному Ледовитому океану, затем на запад к Шпицбергену, на юг в Норвежское море, на восток вдоль норвежского побережья и, наконец, вернулась обратно на базу базирования.

Авторы американского журнала Forbes уверены, что в момент полета ракетоносцы России отработали атаку по базам США на территории Европы, а именно Гренландии, Исландии и Норвегии.

«Преимущественно работа бомбардировщиков в мирное время состоит в том, чтобы громко заявить: «Ребята, а мы здесь, и именно вы можете стать нашей целью», - так охарактеризовал этот полет в беседе с изданием военный эксперт Павел Лузин.

Но полет на этой неделе может считаться особенным, уверен автор статьи Дэвид Акс. По его мнению, Ту-160С донесли реакцию России на предстоящее первое в истории развертывание на территории Норвегии четырех бомбардировщиков ВВС США В-1.

Кроме того, он склоняется к мысли, что российские бомбардировщики летели по траектории, которая может иметь ключевое значение в военное время.

Дело в том, что сверхзвуковой Ту-160, который может нести ядерные и обычные крылатые ракеты, в случае войны с НАТО из-за отсутствия противокорабельных ракет будет атаковать цели, которые находятся на суше - командные центры, авиабазы и порты.

Автор уверен, что возможности России в данном регионе значительно шире, поэтому НАТО и США следует быть готовыми к тому, что напряженность будет только расти.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529