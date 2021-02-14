В Испании рассказали о насыщенной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Сегодня, 11:15

Ольга Громова

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В Испании рассказали о насыщенной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Испанский военный эксперт, автор блога Analisis Militares, рассказал о насыщенной системе противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», которая находится на территории провинции Латакия в Сирии.

Россия для обороны применяет сразу несколько эффективных систем ПВО, которые дополняют друг друга. Их он показал на инфографике.

По словам эксперта, центральное место среди ПВО авиабазы отводится ЗРПК «Панцирь-С1», которые могут обнаруживать и уничтожать дроны-разведчики и ударные беспилотники, а также предотвращать нанесение авиаударов по базе.

Размещены на «Хмеймим» и зенитно-ракетные системы «Тор-М2». Притом, автор уверяет, что они находятся там для работы в боевых условиях, а не по причине крайне низкой эффективности «Панцирей», как пишут некоторые СМИ.

«Если бы ЗРПК "Панцирь-С1" был бы неспособен перехватывать цели, то его бы заменили на тот же "Тор-М2", а русские этого не делают. Соотношение "Панцирь"/"Тор" на авиабазе составляет 6 к 1», - говорится в блоге. 

Но главным оружием России на этой базе, по мнению специалиста, все же являются ЗРК С-400. Хотя «Триумф» пока не применялись из-за отсутствия целей для них.

Но другие ЗРК работали, благодаря чему не было допущено ни одного прямого попадания на «Хмеймим. Все цели сбивались российскими средствами ПВО на подлете. 

Особенно наглядным это стало в последнее время, когда атаки на базу со стороны повстанцев из Идлиба участились. 

«Русские заинтересованы в развертывании серьезной обороны, ведь угроза удара по базе реальна», - констатирует автор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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