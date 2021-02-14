России предрекли вооруженный конфликт в Сирии из-за США

Вчера, 23:30

Ольга Громова

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России предрекли вооруженный конфликт в Сирии из-за США

Военный эксперт Юрий Лямин уверен, что Соединенные Штаты и впредь будут обострять ситуацию в Сирии, оказывая помощь боевикам в желании расширить свое влияние на Ближнем Востоке. России в такой ситуации следует быть готовой к вооруженному конфликту с США, ибо обстановка, которая сложилась в САР, может вмиг привести к обострению.


«Ситуация там такая, что может вспыхнуть в любой момент, и американцы могут это легко использовать. Поэтому нельзя исключать нового витка противостояния с экстремистами уже этим летом или осенью», — поведал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По мнению специалиста по Ближнему Востоку, вероятность вооруженного противостояния особенно высока летом или осенью нынешнего года.

Лямин допускает, что для того, чтобы усложнить жизнь российских военных в Сирии, Штаты могут прибегнуть к своему излюбленному методу и ввести новую «порцию» санкций.

Пентагон уже обратился к 46-ому президенту страны Джо Байдену с предложением приступить к наступательной политике на Ближнем Востоке.

Глава североамериканского Центрального командования Кеннет Маккензи, в свою очередь, предупредил главу Белого дома об угрозе потери контроля над ближневосточными нефтяными ресурсами. Он открыто заявил, что расширению влияния США в регионе препятствует «российская угроза».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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