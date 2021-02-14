За отказом систем американских истребителей F/A-18E в Сирии стоит Россия

Отказ систем, которые отвечают за применение авиационных средств поражения по наземным целям, выявили ВМС США у многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet. Поломка была обнаружена в ходе операций в Сирии, информирует «ТАСС».

Согласно отчету «Воздушная война против Исламского государства» ВМС США, отказ систем был обнаружен при наблюдении истребителем F/A-18E Super Hornet за российским истребителем СУ-35.





«В ходе одной из операций российский истребитель Су-35 начал выполнять маневры над одной из зон, где осуществлялся наземный авиаудар. Летчик, наблюдающий за Су-35, обнаружил в F/A-18E Super Hornet проблемы с инфракрасным датчиком типа FLIR, необходимым для захвата целей на земле. По причине поломки летчик вынужденно переключился на режим контроля воздушного пространства, в то время как три других Super Hornet сосредоточились на поражении наземных целей», - указано в отчете ВМС США.

Отмечено, что отказ датчиков был лишь одной из проблем, с которыми столкнулись американские летчики в ходе выполнения стратегических задач в Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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