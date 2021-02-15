Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Минск

Сегодня, 09:30

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Минск
Возглавляющий Министерство иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Возглавляющий Министерство иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил о перспективах налаживания отношений с Евросоюзом. Макей отметил, что протестные акции в стране лишили Белоруссию поддержки в мировом сообществе, однако Россия и несколько других партнеров остались на стороне государства, поэтому в перспективе не исключено и налаживание прежних отношений с ЕС. Об этом пишет «РБК».

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что реакция белорусских властей на протестные акции и принятые в связи с этим меры являются вполне оправданными, хотя и не получили одобрения у Евросоюза. Помимо России, которая всячески поддерживала Белоруссию, отличные взаимоотношения у государства остались с Китаем и Пакистаном.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. Даже с Евросоюзом мы контактировали. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию и политические нюансы, происходящие в Минске. Поэтому я не стал бы говорить, что мы брошены на произвол судьбы и нас поддерживает только Россия», - сообщил Владимир Макей.

В перспективе глава МИД не исключает и налаживание отношений с ЕС — даже при президенте Александре Лукашенко, против которого сейчас действуют несколько санкций.

«Все позитивные моменты, достигнутые в стране за последние 5 лет, связаны именно с конструктивным диалогом с действующей властью Европы. Мы готовы работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы. Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что в историческом контексте революция никогда ни к чему хорошему не приводила», - подытожил белорусский министр.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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