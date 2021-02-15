США из-за России вернут на свои АПЛ ракеты Harpoon

Сегодня, 12:30

Ольга Громова

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США из-за России вернут на свои АПЛ ракеты Harpoon

Военно-морские силы США на фоне усиления военной мощи России и Китая решило вернуть на свои атомные подводные лодки «ракеты-убийцы» Harpoon. Об этом рассказало издание Breaking Defense.

Версия противокорабельных крылатых ракет Harpoon, которая разрабатывалась и предназначалась именно для АПЛ, была снята порядка 25 лет назад из-за прекращения холодной войны между СССР и Штатами. Предпоследний раз ракеты с подлодки запускались в 1997 году. В последний раз Harpoon уходили в 2018 году - и это уже было в ходе испытаний обновленных ракет, которые предшествовали заключению контракта.


И вот Breaking Defense проинформировало, что работа по оснащению Harpoon АПЛ типа Los Angeles американской компанией Boeing была завершена в январе текущего года.

Harpoon после обновления получили увеличенную дальность полета, которая сделала их более смертоносными «при умеренных затратах». В открытых источниках значится, что дальность действующих дозвуковых Harpoon - до 300 км.

В феврале этого года американское издание The Diplomat рассказало о том, что возрождение АПЛ ВМФ РФ представляет серьезнейшую проблему для США и их союзников.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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