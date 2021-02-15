Ahval: Для российских С-400 в Турции критская модель может не сработать

Сегодня, 16:40

Ольга Громова

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Ahval: Для российских С-400 в Турции критская модель может не сработать

Министр обороны Турции Хулуси Акар на днях допустил, что Анкара и Вашингтон могут решить свои разногласия касательно закупок российских ЗРК С-400 посредством «критской модели». Под ней он подразумевал ситуацию вокруг длительное время хранившихся на Крите комплексов С-300, принадлежащих Греции. Издание Ahval, рассуждая на эту тему, пришло к выводу, что для Турции «критская модель» может и не сработать.

Кипр в конце 90-ых годов заказал у РФ С-300, чтобы пресечь нарушение своего воздушного пространства Турцией. Анкара, прознав об этом, пригрозила уничтожением ЗРК, если они все же будут развернуты в греческой части острова.


Кризис в отношениях между странами был серьезнейший, но ситуация разрешилась, когда Греция согласилась принять у себя ракеты вместо Кипра, поместив их на хранение на Крите. Системы эти были активированы лишь в 2013 году во время военных маневров.

Однако вряд ли Анкаре стоит надеяться на то, что Вашингтон, с которым она пытается урегулировать конфликт из-за С-400, пойдет на это. Тем более что Акар намекнул на то, что Турция может взять на себя обязательства активировать «Триумфы» в исключительно крайнем случае, но вывозить ЗРК за пределы своей страны она вовсе не собирается.

Именно по этой причине, считают журналисты, модель бесперспективна и не сработает.

Но даже если Анкара пойдет на эту модель полностью и согласится вывести ЗРК в Ливию, Азербайджан, Катар или турецкую часть Кипра, это будет началом появления новых проблем для нее. От этой идеи останутся не в восторге не только Штаты, но и другие члены НАТО.

Похоже, констатируют авторы, закупив у РФ С-400, Анкара сама загнала себя в тупик и безнадежно испортила отношения с Вашингтоном и другими членами Альянса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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