«Гнев хищников» стал первым комиксом о Вагнере, переведенным на иностранный язык

Сегодня, 19:20

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«Гнев хищников» стал первым комиксом о Вагнере, переведенным на иностранный язык

Комикс о супергерое Вагнере был переведен на французский язык и появился на страницах издания Le Globe France. Об этом в своем Telegram-канале рассказали авторы графического произведения. 

Это уже шестая часть серии комиксов о русском супергерое, но первая, которую перевели на иностранный язык.

Художники выразили благодарность «своему другу» за возможность перевести и опубликовать комикс для французских читателей. Шестая часть серии комиксов рассказывает о противостоянии между боевиками (которые в комиксе названы монстрами) и правительственными силами страны.

Задача Вагнера — спасти от злодеев мирных жителей. За ее выполнение в конце графической новеллы он получает награду из рук персонажа, напоминающего президента ЦАР Фостена-Арканж Туадера. 

События, происходящие в комиксе, рифмуются с реальной обстановкой в ЦАР. Они говорят об укреплении позиций Москвы в Африке путем борьбы с дестабилизирующими единицами, уверены французские журналисты. Весомую роль в продвижении геополитических интересов, по мнению авторов Le Globe France сыграла «ЧВК Вагнера», ранее заработавшая репутацию на разгроме ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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