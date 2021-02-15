ВМС США опубликовали кадры погони истребителя за крылатой ракетой

В сети появились уникальные кадры, опубликованные ВМС США. На них показано, как палубный истребитель F/A-18E Super Hornet пытается угнаться за американской крылатой ракетой Tomahawk, запущенной крейсером Ticonderoga. Когда именно и где были сняты эти кадры, не известно. Также в секрете держится и название крейсера.

Примечательно, что такое взаимодействие между авиацией и флотом часто применяется для обеспечения видеофиксации тестовых запусков с воздуха. Это практикуется вооруженными силами многих стран мира, в том числе России.



Однако такие кадры предназначены для служебного пользования, поэтому в открытом доступе их не публикуют. Но палубному истребителю американских ВМС несложно выполнить эту задачу, так как он развивает скорость до 2000 км/ч, а скорость дозвуковых ракет Tomahawk не превышает 880 километров в час.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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