Китайские аналитики издания Sohu рассказали, какие последствия ожидают США и страны НАТО после внезапного нападения на Россию.

Сегодня отношения между Россией и НАТО крайне напряженные. Недавно стало известно о том, что американские военные разрабатывают план по нанесению внезапного удара по Москве. В Китае уверены, что ни к чему хорошему этот замысел не приведет.

Так, для развязывания конфликта с РФ военные НАТО попытаются совершить неожиданные для противника мощные удары по важным стратегическим объектам как на море, так на суше и даже в космосе. Таким образом, США хочет вывести из строя основные военно-космические силы и ядерные системы России, лишив ее возможности обороняться.

По мнению автора статьи, Москва в таком случае выберет внезапную тактику, отказавшись от ядерного вооружения и защитившись современными безъядерными системами вооружения. Одна из таких мощных систем – авиационный гиперзвуковой комплект «Кинжал», ракеты которого перехватить практически невозможно. Помимо этого, Россия может применить ударные БПЛА, которые отвечают за подавление систем ПВО и блокировку аэропортов.

В результате при подходе танков противника к российским границам Москва попробует нейтрализовать атакующий потенциал врага с целью принудить отказаться от дальнейшего наступления.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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