Российские военные взяли под контроль все РЛС, средства ПВО и ПРО во всей Европе

Полного установления контроля смогла добиться Россия над РЛС, средствами ПВО и ПРО во всей Европе. Речь идет именно о возможности отслеживать такие виды вооружения, информирует «Avia.pro».

Усиление присутствия НАТО на территории Европы не было проигнорировано Россией – было принято радикальное решение по полному контролю всех ПВО и ПРО НАТО, а также действующих на территории Европы РЛС. Благодаря такому пристальному отслеживанию полностью исключен фактор неожиданного нападения или провокации со стороны Североатлантического альянса. По некоторым данным, установить полный контроль за РЛС, средствами ПВО и ПРО удалось за счет задействования РЛС «Волга», которая расположена на территории Белоруссии. Такую информацию подтвердил и начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск ВКС РФ Андрей Ревенок.

«РЛС Волга находится на боевом дежурстве и выполняет задачу в установленном секторе обзора. Благодаря ей можно отследить все действия РЛС, ПВО и ПРО на территории европейских государств, а также обнаружить цели в ближнем космосе. Эта станция — первая в мире, которая работает в дециметровом диапазоне», - сообщил Андрей Ревенок.

С помощью РЛС «Волга» Россия потенциально может не только предусмотреть любой удар со стороны НАТО, но и выиграть несколько важных минут для подготовки к отражению атаки и ответного удара по силам противника.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529