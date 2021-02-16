Sohu: РФ заставит США жалеть о шутках над своими кораблями

Сегодня, 11:20

Ольга Громова

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Sohu: РФ заставит США жалеть о шутках над своими кораблями
Корабль «Александр Николаев»

Россия вынудит США пожалеть о шутках, отпущенных в адрес своих кораблей. В этом убеждены авторы китайского портала Sohu, передает «ПолитРоссия».

Соединенные Штаты свои ВМС считают самыми лучшими и самыми мощными в мире. К флотам других стран в Вашингтоне относятся пренебрежительно, а нередко, привлекая СМИ, и откровенно высмеивают. Особенно много шуток и насмешек адресовано кораблям ВМФ РФ. 

«Любимчиком» западной прессы стал корабль «Александр Николаев».


Судно было снято с эксплуатации еще 14 лет назад, но недавно появилась информация о том, что корабль планируют вернуть в строй. В США усомнились в том, что «Александр Николаев» может привести флоту пользу, ведь этот БДК уже очень стар.

В Китае не сомневаются в том, что подобные публикации Москву очень разозлили. Она сделает все для того, чтобы корабль прошел глубокую модернизацию и стал актуальной боевой единицей.

«Александр Николаев» с водоизмещением 14 тысяч тонн сможет транспортировать 50 танков, 80 БМП или 120 грузовых автомобилей. Размеры БДК таковы, что он в состоянии высадить на берег противника целую танковую дивизию. И вот когда это случится, американцам явно будет не до шуток, убеждены авторы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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