Членство Украины в НАТО может вылиться в серьезные проблемы для Североатлантического альянса.

Аналитики портала Strategic Culture отмечают, что в случае, если Украина будет принята в НАТО, может начаться ядерная война.

Украина стремится стать членом НАТО уже не один год. Вооруженные силы страны принимают стандарты альянса и проводят учения совместно с силами альянса.

Но приняв Украину в свои ряды, НАТО может совершить самую большую ошибку за всю историю своего существования, поскольку это может вылиться даже в ядерную войну.

Не так давно состоялась встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. На совместной пресс-конференции они сделали заявление о возможном присоединении Украины к военному блоку.

Как отмечают обозреватели, хотя формально Украина не является членом НАТО, по факту ее можно относить уже к странам альянса. Украинские военные проходят совместные учения с членами НАТО, украинская армия получает от НАТО финансовую помощь. И, как было сказано выше, Украина реформирует собственную армию под стандарты Североатлантического альянса.

Согласно правилам НАТО, члены альянса поддерживают друг друга. И если Украина будет принята в альянс, то это может спровоцировать войну НАТО против России, ведь в Киеве продолжают стоять на том, что Россия захватила Крым и воюет против Украины на Донбассе. А поскольку конфликт на юго-востоке Украины не решен, то не все члены НАТО поддерживают включение этой страны в блок.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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