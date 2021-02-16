Аналитики Strategic Culture: членство Украины в НАТО приведет к ядерной войне

Сегодня, 13:45

Анна Лисова

0

Image 16+
Аналитики Strategic Culture: членство Украины в НАТО приведет к ядерной войне

Членство Украины в НАТО может вылиться в серьезные проблемы для Североатлантического альянса. 

Аналитики портала Strategic Culture отмечают, что в случае, если Украина будет принята в НАТО, может начаться ядерная война.

Украина стремится стать членом НАТО уже не один год. Вооруженные силы страны принимают стандарты альянса и проводят учения совместно с силами альянса. 

Но приняв Украину в свои ряды, НАТО может совершить самую большую ошибку за всю историю своего существования, поскольку это может вылиться даже в ядерную войну. 

Не так давно состоялась встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга  с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. На совместной пресс-конференции они сделали заявление о возможном присоединении Украины к военному блоку.


Как отмечают обозреватели, хотя формально Украина не является членом НАТО, по факту ее можно относить уже к странам альянса. Украинские военные проходят совместные учения с членами НАТО, украинская армия получает от НАТО финансовую помощь. И, как было сказано выше, Украина реформирует собственную армию под стандарты Североатлантического альянса. 

Согласно правилам НАТО, члены альянса поддерживают друг друга. И если Украина будет принята в альянс, то это может спровоцировать войну НАТО против России, ведь в Киеве продолжают стоять на том, что Россия захватила Крым и воюет против Украины на Донбассе. А поскольку конфликт на юго-востоке Украины не решен, то не все члены НАТО поддерживают включение этой страны в блок. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Аналитики Strategic Culture: членство Украины в НАТО приведет к ядерной войне

Сегодня, 13:45

Стрелков поддержал предложение политика из Германии ввести санкции против друзей Путина

14-02-2021, 18:35

Загнанная в угол Россия может первой атаковать НАТО

14-02-2021, 17:10

Действия ВМС США в Черном море завершились поражением

14-02-2021, 10:05

Американцы передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов

12-02-2021, 17:00

Atlantic Council: Россия медленно аннексирует Белоруссию

11-02-2021, 19:50

Политолог Михеев объяснил, почему Украина действует по указке Соединенных Штатов

11-02-2021, 15:50

Полковник ВСУ: Польша и США «добьют» Россию доказательствами о конфликте на Донбассе

10-02-2021, 16:05

Леонков назвал два просчета США в симуляции ядерного уничтожения России

8-02-2021, 21:40

Альгис Микулькис считает провальными планы НАТО по нападению на Калининград

8-02-2021, 00:10

Франция намерена ослабить военное присутствие России в Армении

7-02-2021, 16:00

Global Research: США посылают корабли к российским границам из-за страха перед упадком своей военно-морской гегемонии

6-02-2021, 16:50

Сатановский: Польша стала разменной монетой в большой игре США и РФ

4-02-2021, 18:55

В Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем

4-02-2021, 00:45

Россия ответит Украине в случае провокаций с турецкими БПЛА Bayraktar в Черном море

3-02-2021, 17:50

Политолог рассказал об американской стратегии ведения войны против России с помощью Украины

2-02-2021, 19:30

Белорусские офицеры массово покидают службу, после их отправки в Сирию

31-01-2021, 01:20

Эксперты рассказали о преимуществах Японии после захвата Курильских островов

30-01-2021, 12:00

Евгений Сатановский заявил, что НАТО обогащается за счет «российской агрессии»

29-01-2021, 00:00

PM: Китай с помощью российских самолетов заставил США понервничать

28-01-2021, 19:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров