SOHR: У США появится новая военная база в Хасаке

Специалисты Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявляют, что США намерены создать новую военную базу в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

По информации SOHR, создание базы в Хасаке говорит об усилении влияния Штатов в треугольнике Ирак-Сирия-Турция. По данным аналитиков, на прошлой неделе военный конвой из 50 единиц военной и грузовой техники был замечен при пересечении границы с Ираком.

Обсерватория уверена, что Региональное курдское правительство (РКП) в Ираке помогает американцам в обмен на лоббирование их интересов в регионе. Известно, что это уже 11-й конвой регулярных сил ВС США, который вошел в Сирию с начала 2021 года.

Примечательно, что фактическое усиление позиций США на Ближнем Востоке происходит на фоне заявлений американских аналитиков о том, что новому президенту страны Джо Байдену необходимо определиться с позицией в регионе. Несмотря на отсутствие заявлений, действия показывают, что администрация Байдена не будет выводить войска из Сирии.

Военный контингент США находится на территории Сирийской Арабской Республики незаконно. Американцы присутствуют в стране под предлогом борьбы с ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ). Однако в сентябре 2020 года было заявлено о полном разгроме террористической группировке в Сирии. Участие в стабилизации обстановки в регионе принимали ВКС РФ, спецназ и бойцы «ЧВК Вагнера».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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