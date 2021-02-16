Зарубежные аналитики назвали армию России второй по мощи

Российская армия стала второй по мощи в мире. На первом месте традиционно остается американская. Третье место - у Народно-освободительной армии Китая. Ежегодный рейтинг вооруженных сил представила международная компания Global Firepower.

Последние шесть лет РФ в нем традиционно занимала второе место в списке из 139 стран. Уровень военной мощи каждого государства определяется по 50 показателям, в том числе по численности, трудовым ресурсам, количеству и качеству оружия и так далее. Ядерный потенциал не учитывается, только обычные виды вооружений.

На основе анализа этой информации и рассчитывается индекс «огневой мощи» - PwrIndx.

Самая мощная армия в мире - у США. Аналитики насчитали ей 0,0718 PwrIndx. России поставили 0,0791. Китай получил PwrIndx 0,0854. Примечательно, что от нашей армии он отстает только на 0,0063.

В десятку самых мощных армий мира попали Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан. Самые слабые вооруженные силы, по мнению аналитиков Global Firepower, у Сомали, Либерии и в Королевстве Бутан.

«Московский комсомолец» пишет , что Россия вторая в мире по военной авиации, третья - по количеству истребителей и учебно-боевых самолетов. А вот по количеству танков и самоходной артиллерии у страны нет равных в мире - она первая в мире. По количеству боевых кораблей РФ вторая, а по подлодкам, кораблям класса эсминец и равным ему - только на четвертом месте (седьмое по фрегатам и первое по корветам).

По размерам военного бюджета РФ находится лишь на одиннадцатом месте в мире.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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